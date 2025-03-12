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Владимир Крикунов назвал выдающуюся команду в текущем сезоне КХЛ

Владимир Крикунов назвал выдающуюся команду в текущем сезоне КХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов заявил, что многие команды играют с перепадами в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги, и выделил среди них ярославский «Локомотив».

«В начале сезона у «Ак Барса» было много побед, теперь — много поражений. Почему-то многие команды КХЛ в этом сезоне играют с такими сильными перепадами. То выигрывают-выигрывают, а потом начинают сыпаться и уступать всем подряд. Хотя в этом сезоне и календарь полегче, чем в прошлом.

В КХЛ сейчас выделяется только «Локомотив», который прёт, как настоящий локомотив. Остальные команды бросает из стороны в сторону. У «Ак Барса» хорошая команда, которая готова успешно провести плей-офф. В плей-офф казанцы покажут уже совершенно другой хоккей, они будут биться в каждом матче», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

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