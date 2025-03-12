«Спартак» забросил четыре шайбы и обыграл «Ладу» в выездном матче

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Спартаком». Всреча завершилась уверенной победой москвичей со счётом 4:2.

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Павел Ткаченко с передач Андрея Миронова и Сергея Лукьянцева. Через пару минут Ансель Галимов с передачи Александра Пашина удвоил преимущество гостей. В середине второго периода Даниил Орлов сделал счёт 3:0. В начале третьего периода Николай Голдобин довёл преимущество в счёте до четырёх шайб. В концовке третьего периода хозяевам удалось размочить счёт благодаря голу Андрея Алтыбармакяна. За полторы минуты до конца дубль оформил Алтыбармакян.