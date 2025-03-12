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Лада — Спартак, результат матча 12 марта, счет 2:4, КХЛ 2024-2025

«Спартак» забросил четыре шайбы и обыграл «Ладу» в выездном матче
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Спартаком». Всреча завершилась уверенной победой москвичей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2025, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Ткаченко (Миронов, Лукьянцев) – 02:27 (5x5)     0:2 Галимов (Пашин) – 04:51 (5x5)     0:3 Орлов (Мансуров, Ткаченко) – 29:57 (5x5)     0:4 Голдобин (Морозов, Порядин) – 43:22 (5x5)     1:4 Алтыбармакян (Государев) – 55:05 (5x5)     2:4 Алтыбармакян (Неколенко, Фисенко) – 58:44 (5x3)    

На третьей минуте матча счёт открыл нападающий «Спартака» Павел Ткаченко с передач Андрея Миронова и Сергея Лукьянцева. Через пару минут Ансель Галимов с передачи Александра Пашина удвоил преимущество гостей. В середине второго периода Даниил Орлов сделал счёт 3:0. В начале третьего периода Николай Голдобин довёл преимущество в счёте до четырёх шайб. В концовке третьего периода хозяевам удалось размочить счёт благодаря голу Андрея Алтыбармакяна. За полторы минуты до конца дубль оформил Алтыбармакян.

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