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Нападающий «Трактора» Максим Шабанов забил лакросс-гол в ворота «Ак Барса»

Нападающий «Трактора» Максим Шабанов забил лакросс-гол в ворота «Ак Барса»
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Идёт второй период — счёт 3:2 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Перерыв
4 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Яшкин (Миллер, Семёнов) – 20:56 (5x5)     2:0 Миллер (Петан) – 23:32 (5x4)     2:1 Шабанов (Коростелёв, Дэй) – 23:46 (5x5)     2:2 Кэмпфер (Светлаков, Кравцов) – 25:27 (5x5)     3:2 Галимов (Петан, Миллер) – 29:58 (5x4)     4:2 Яшкин (Сафонов, Марченко) – 39:11 (5x5)    

В середине второго периода великолепный лакросс-гол забил нападающий «Трактора» Максим Шабанов. Техничный форвард заехал за ворота казанской команды, ловко положил шайбу на клюшку и резким движением отправил её под перекладину ворот Тимура Билялова.

ВИДЕО

В текущем сезоне 24-летний Шабанов провёл 63 неполных матча, в которых набрал 65 (23+42) очков. В следующем сезоне нападающий с большой долей вероятности попробует свои силы за океаном.

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