Нападающий «Трактора» Максим Шабанов забил лакросс-гол в ворота «Ак Барса»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает на своём льду челябинский «Трактор». Идёт второй период — счёт 3:2 в пользу хозяев.

В середине второго периода великолепный лакросс-гол забил нападающий «Трактора» Максим Шабанов. Техничный форвард заехал за ворота казанской команды, ловко положил шайбу на клюшку и резким движением отправил её под перекладину ворот Тимура Билялова.

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В текущем сезоне 24-летний Шабанов провёл 63 неполных матча, в которых набрал 65 (23+42) очков. В следующем сезоне нападающий с большой долей вероятности попробует свои силы за океаном.