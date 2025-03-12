Артём Галимов повторил снайперский рекорд Даниса Зарипова за «Ак Барс» в регулярках КХЛ

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимает на своём льду челябинский «Трактор». После второго периода счёт — 4:2 в пользу хозяев.

Нападающий Артём Галимов забросил 34-ю шайбу и повторил снайперский рекорд «Ак Барса» в регулярках КХЛ. Ранее в сезоне-2008/2009 нападающий Данис Зарипов также забросил 34 шайбы в 56 матчах за казанский клуб.

В текущем сезоне на счету Галимова 65 неполных матчей за «Ак Барс», в которых 25-летний нападающий набрал 57 очков — забросил 34 шайбы и отдал 23 результативные передачи.