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Илья Воробьёв назвал причины поражения ЦСКА в матче с «Металлургом»

Илья Воробьёв назвал причины поражения ЦСКА в матче с «Металлургом»
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв подвёл итоги матча с «Металлургом» (2:4) и отметил, что игроки армейской команды сделали на одну ошибку больше соперника.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Моисеев (Джонсон, Паливко) – 18:37 (5x5)     1:1 Афанасьев (Ярош, Саморуков) – 32:07 (5x5)     2:1 Михайлис (Петунин, Хабаров) – 37:45 (5x5)     3:1 Зернов (Канцеров, Силантьев) – 43:30 (5x5)     3:2 Нестеров (Ярош, Галиев) – 58:48 (5x5)     4:2 Джонсон – 59:59 (en)    

— Я думаю, что мы сделали на одну ошибку больше. Соперник лучше реализовал свои моменты, а мы наткнулись на здорово играющего Набокова.

— Были отрезки в сезоне, когда команду потряхивало. Можно сказать, что перед плей-офф получили то состояние коллектива, которого вы хотели добиться?
— Думаю, что потряхивало всех. Мы сейчас неплохи, но единственное — сегодня могли больше очков привезти. Работаем и продолжаем работать.

— В третьем периоде до его середины у вас было один-два броска. Настолько соперник хорошо сыграл по счёту?
— Да, соперник хорошо сыграл по счёту. Скажу, что и у нас много людей отсутствует. Мы выбрали такую тактику и её придерживаемся, — цитирует Воробьёва пресс-служба ЦСКА.

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