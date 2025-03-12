Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв поделился эмоциями от возвращения в Магнитогорск

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв поделился эмоциями от возвращения в Магнитогорск
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв поделился эмоциями от возвращения в Магнитогорск, в котором с местным «Металлургом» становился обладателем Кубка Гагарина и доходил до финальной стадии плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Моисеев (Джонсон, Паливко) – 18:37 (5x5)     1:1 Афанасьев (Ярош, Саморуков) – 32:07 (5x5)     2:1 Михайлис (Петунин, Хабаров) – 37:45 (5x5)     3:1 Зернов (Канцеров, Силантьев) – 43:30 (5x5)     3:2 Нестеров (Ярош, Галиев) – 58:48 (5x5)     4:2 Джонсон – 59:59 (en)    

— Как ощущения после возвращения в Магнитогорск, но уже на другой скамейке? Ностальгия не нахлынула?
— Я провёл в Магнитогорске 11 лет, может, даже и больше. Это была хорошая часть моей жизни с кубками и финалами. Поэтому всё время буду благодарен и рад приезжать сюда, — цитирует Воробьёва пресс-служба армейского клуба.

19 апреля 2016 года Воробьёв в первый же для себя сезон в качестве главного тренера «Металлурга» привёл команду к победе в Кубке Гагарина.

Материалы по теме
Видео
«Металлург» во второй раз в сезоне обыграл ЦСКА и поднялся на третье место на Востоке КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android