Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв поделился эмоциями от возвращения в Магнитогорск, в котором с местным «Металлургом» становился обладателем Кубка Гагарина и доходил до финальной стадии плей-офф.

— Как ощущения после возвращения в Магнитогорск, но уже на другой скамейке? Ностальгия не нахлынула?

— Я провёл в Магнитогорске 11 лет, может, даже и больше. Это была хорошая часть моей жизни с кубками и финалами. Поэтому всё время буду благодарен и рад приезжать сюда, — цитирует Воробьёва пресс-служба армейского клуба.

19 апреля 2016 года Воробьёв в первый же для себя сезон в качестве главного тренера «Металлурга» привёл команду к победе в Кубке Гагарина.