Дубли Галимова и Яшкина помогли «Ак Барсу» крупно обыграть «Трактор»

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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Ак Барс» принимал на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:2.

Дублями отметились нападающие «Ак Барса» Артём Галимов и Дмитрий Яшкин. Галимов забросил 34-ю и 35-ю шайбы и побил снайперский рекорд «Ак Барса» за одну регулярку КХЛ, ранее принадлежавший Данису Зарипову. Ещё по голу в составе казанской команды забили Митчелл Миллер и Александр Барабанов. В составе «Трактора» великолепным лакросс-голом отметился нападающий Максим Шабанов. Ещё одну шайбу за челябинский клуб забросил Стивен Кэмпфер.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Трактор» прервал свою четырёхматчевую победную серию и во второй раз в сезоне уступил «Ак Барсу».