Разин — о победе над ЦСКА: сыграли приблизительно к тому, что хочется видеть

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в матче с ЦСКА (4:2) и отметил очень тяжёлую выездную серию, после которой команде пришлось восстанавливаться.

«У нас тяжёлая была поездка последняя. Хотя Сочи, Питер — что может быть лучше этих городов. Но оказалась очень, очень тяжёлой. Поэтому, можно сказать, не тренировались, а восстанавливались. Я очень рад, что ребята сегодня сыграли не на максимуме, но приблизительно к тому, что хочется видеть: по самоотдаче, дисциплине. Хорошо реализовали моменты, очень строго сыграли в третьем периоде. Нас с победой», — цитирует Разина пресс-служба клуба.