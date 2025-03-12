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Разин — о победе над ЦСКА: сыграли приблизительно к тому, что хочется видеть

Разин — о победе над ЦСКА: сыграли приблизительно к тому, что хочется видеть
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в матче с ЦСКА (4:2) и отметил очень тяжёлую выездную серию, после которой команде пришлось восстанавливаться.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Моисеев (Джонсон, Паливко) – 18:37 (5x5)     1:1 Афанасьев (Ярош, Саморуков) – 32:07 (5x5)     2:1 Михайлис (Петунин, Хабаров) – 37:45 (5x5)     3:1 Зернов (Канцеров, Силантьев) – 43:30 (5x5)     3:2 Нестеров (Ярош, Галиев) – 58:48 (5x5)     4:2 Джонсон – 59:59 (en)    

«У нас тяжёлая была поездка последняя. Хотя Сочи, Питер — что может быть лучше этих городов. Но оказалась очень, очень тяжёлой. Поэтому, можно сказать, не тренировались, а восстанавливались. Я очень рад, что ребята сегодня сыграли не на максимуме, но приблизительно к тому, что хочется видеть: по самоотдаче, дисциплине. Хорошо реализовали моменты, очень строго сыграли в третьем периоде. Нас с победой», — цитирует Разина пресс-служба клуба.

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