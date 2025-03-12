Бенуа Гру — о поражении от «Ак Барса»: не увидел жизни в игре «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении в матче с «Ак Барсом» со счётом 2:6.
«Сегодня мы увидели две команды – одна была настойчивая, второй настойчивости не хватило. «Ак барс» хотел шайбу получал и её контролировал, поэтому соперник заслужил победу, а мы заслужили шесть пропущенных шайб. Мы проигрываем как команда и выигрываем как команда. Зак Фукале провёл отличный первый период, без него мы могли пропустить гораздо больше, он нас подтаскивал.
Во втором периоде, когда на табло стало 2-2, были хорошие голы, но это были единственные моменты, когда команда показывала жизнь, в остальном я жизни не увидел. Я не считаю, что мы стремимся сохранить себя перед плей-офф. Каждый матч для нас должен быть важным и эти игры на выезде против топ-команд – это важные игры, это проверка в играх против топ-команд. Против Казани у них дома играть всегда тяжело», – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 12 марта 2025
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