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Бенуа Гру — о поражении от «Ак Барса»: не увидел жизни в игре «Трактора»

Бенуа Гру — о поражении от «Ак Барса»: не увидел жизни в игре «Трактора»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о поражении в матче с «Ак Барсом» со счётом 2:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Яшкин (Миллер, Семёнов) – 20:56 (5x5)     2:0 Миллер (Петан) – 23:32 (5x4)     2:1 Шабанов (Коростелёв, Дэй) – 23:46 (5x5)     2:2 Кэмпфер (Светлаков, Кравцов) – 25:27 (5x5)     3:2 Галимов (Петан, Миллер) – 29:58 (5x4)     4:2 Яшкин (Сафонов, Марченко) – 39:11 (5x5)     5:2 Барабанов (Петан, Галимов) – 45:53 (5x4)     6:2 Галимов – 51:20 (5x5)    

«Сегодня мы увидели две команды – одна была настойчивая, второй настойчивости не хватило. «Ак барс» хотел шайбу получал и её контролировал, поэтому соперник заслужил победу, а мы заслужили шесть пропущенных шайб. Мы проигрываем как команда и выигрываем как команда. Зак Фукале провёл отличный первый период, без него мы могли пропустить гораздо больше, он нас подтаскивал.

Во втором периоде, когда на табло стало 2-2, были хорошие голы, но это были единственные моменты, когда команда показывала жизнь, в остальном я жизни не увидел. Я не считаю, что мы стремимся сохранить себя перед плей-офф. Каждый матч для нас должен быть важным и эти игры на выезде против топ-команд – это важные игры, это проверка в играх против топ-команд. Против Казани у них дома играть всегда тяжело», – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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