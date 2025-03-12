Тренер «Трактора» Гру отреагировал на лакросс-гол Шабанова

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру отреагировал на лакросс-гол Максима Шабанова в ворота «Ак Барса» (2:6) и оценил большой штраф Логана Дэя за колющий удар клюшкой.

«Необычно было видеть шайбу Шабанова в том плане, что гол случился очень быстро. Максим нашёл правильное время, использовал свой талант. Я всегда говорю – всему своё время, он нашёл момент, молодец, вернул нас в игру в моменте.

Про большой штраф за колющий удар, буду честен, до пересмотра думал, что удаления не будет, но затем судьи приняли иное решение. Наша спецбригада меньшинства показала не лучшую игру, но я не стал бы винить ни в чём Логана Дея», – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.