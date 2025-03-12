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Тренер «Трактора» Гру отреагировал на лакросс-гол Шабанова

Тренер «Трактора» Гру отреагировал на лакросс-гол Шабанова
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру отреагировал на лакросс-гол Максима Шабанова в ворота «Ак Барса» (2:6) и оценил большой штраф Логана Дэя за колющий удар клюшкой.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Яшкин (Миллер, Семёнов) – 20:56 (5x5)     2:0 Миллер (Петан) – 23:32 (5x4)     2:1 Шабанов (Коростелёв, Дэй) – 23:46 (5x5)     2:2 Кэмпфер (Светлаков, Кравцов) – 25:27 (5x5)     3:2 Галимов (Петан, Миллер) – 29:58 (5x4)     4:2 Яшкин (Сафонов, Марченко) – 39:11 (5x5)     5:2 Барабанов (Петан, Галимов) – 45:53 (5x4)     6:2 Галимов – 51:20 (5x5)    

«Необычно было видеть шайбу Шабанова в том плане, что гол случился очень быстро. Максим нашёл правильное время, использовал свой талант. Я всегда говорю – всему своё время, он нашёл момент, молодец, вернул нас в игру в моменте.

Про большой штраф за колющий удар, буду честен, до пересмотра думал, что удаления не будет, но затем судьи приняли иное решение. Наша спецбригада меньшинства показала не лучшую игру, но я не стал бы винить ни в чём Логана Дея», – передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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