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«Многие судьи не соответствуют уровню». Генменеджер «Трактора» раскритиковал арбитров КХЛ

«Многие судьи не соответствуют уровню». Генменеджер «Трактора» раскритиковал арбитров КХЛ
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков раскритиковал арбитров КХЛ и указал на результативные судейские ошибки в матче с «Ак Барсом» (2:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Яшкин (Миллер, Семёнов) – 20:56 (5x5)     2:0 Миллер (Петан) – 23:32 (5x4)     2:1 Шабанов (Коростелёв, Дэй) – 23:46 (5x5)     2:2 Кэмпфер (Светлаков, Кравцов) – 25:27 (5x5)     3:2 Галимов (Петан, Миллер) – 29:58 (5x4)     4:2 Яшкин (Сафонов, Марченко) – 39:11 (5x5)     5:2 Барабанов (Петан, Галимов) – 45:53 (5x4)     6:2 Галимов – 51:20 (5x5)    

«Счёт сегодня по игре. «Ак Барс» выиграл заслуженно. Никогда публично не позволял себе говорить о работе судей, но сегодня стало понятно, что многие из них не соответствуют уровню игры в преддверии самых ответственных матчей плей-офф.⠀

В последних трёх встречах заметна одна тенденция: удаления дают нам, в аналогичных эпизодах у соперников судейский свисток молчит. С «Северсталью» у «Трактора» были три удаления за подбив клюшки, с «Ладой» в двух идентичных случаях в нашу сторону свисток промолчал.⠀

Сегодня при счёте 2:2 Ник Петан взял в руку шайбу, но в итоге выбросил её обратно. Это не было замечено рефери, но за невероятно опасный колющий удар Логана Дэя дали штраф пять минут, хотя для острастки можно было еще завести и административное дело о хулиганстве. Все это обсуждалось уже не раз, но в программе «Судейская» мы продолжаем слышать, что всё отлично», – сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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