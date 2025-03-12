«Многие судьи не соответствуют уровню». Генменеджер «Трактора» раскритиковал арбитров КХЛ

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков раскритиковал арбитров КХЛ и указал на результативные судейские ошибки в матче с «Ак Барсом» (2:6).

«Счёт сегодня по игре. «Ак Барс» выиграл заслуженно. Никогда публично не позволял себе говорить о работе судей, но сегодня стало понятно, что многие из них не соответствуют уровню игры в преддверии самых ответственных матчей плей-офф.⠀

В последних трёх встречах заметна одна тенденция: удаления дают нам, в аналогичных эпизодах у соперников судейский свисток молчит. С «Северсталью» у «Трактора» были три удаления за подбив клюшки, с «Ладой» в двух идентичных случаях в нашу сторону свисток промолчал.⠀

Сегодня при счёте 2:2 Ник Петан взял в руку шайбу, но в итоге выбросил её обратно. Это не было замечено рефери, но за невероятно опасный колющий удар Логана Дэя дали штраф пять минут, хотя для острастки можно было еще завести и административное дело о хулиганстве. Все это обсуждалось уже не раз, но в программе «Судейская» мы продолжаем слышать, что всё отлично», – сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.