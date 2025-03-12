Гатиятулин — о победе над «Трактором»: ломаем стену, которая нам мешала. Выходим из шторма

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Трактором» (6:2) и сообщил, что команда преодолевает спад.

«Все вместе ломаем стену, которая нам мешала, когда мы при правильной игре были уверены, что победим, но не добивались результата. Хотелось бы отметить наших болельщиков, которые помогли нам сделать шаг в этом направлении.

Много эмоций, важно было, чтобы ребята на скамейке правильно отреагировали, не зацикливались на этом. Мы нашли слова, ребята своим отношением показали, что не обратили на такую ситуацию внимания и продолжали играть в хоккей, который приносит нам успех. Двигаемся в этом направлении, выходим из шторма.

Спадом можно назвать два матча — с «Торпедо» дома и игру в Омске. В остальных встречах у нас были хорошие отрезки, но мы не могли распорядиться моментами у ворот соперника.

Сами пропускали лёгкие голы из-за своих ошибок. Но мы вместе ломаем эту стену, ребята всё понимают. По отношению к работе, по живой лавке и раздевалке видно их отношение. Первый шаг в этом направлении мы сделали», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.