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Гатиятулин — о победе над «Трактором»: ломаем стену, которая нам мешала. Выходим из шторма

Гатиятулин — о победе над «Трактором»: ломаем стену, которая нам мешала. Выходим из шторма
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Трактором» (6:2) и сообщил, что команда преодолевает спад.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Яшкин (Миллер, Семёнов) – 20:56 (5x5)     2:0 Миллер (Петан) – 23:32 (5x4)     2:1 Шабанов (Коростелёв, Дэй) – 23:46 (5x5)     2:2 Кэмпфер (Светлаков, Кравцов) – 25:27 (5x5)     3:2 Галимов (Петан, Миллер) – 29:58 (5x4)     4:2 Яшкин (Сафонов, Марченко) – 39:11 (5x5)     5:2 Барабанов (Петан, Галимов) – 45:53 (5x4)     6:2 Галимов – 51:20 (5x5)    

«Все вместе ломаем стену, которая нам мешала, когда мы при правильной игре были уверены, что победим, но не добивались результата. Хотелось бы отметить наших болельщиков, которые помогли нам сделать шаг в этом направлении.

Много эмоций, важно было, чтобы ребята на скамейке правильно отреагировали, не зацикливались на этом. Мы нашли слова, ребята своим отношением показали, что не обратили на такую ситуацию внимания и продолжали играть в хоккей, который приносит нам успех. Двигаемся в этом направлении, выходим из шторма.

Спадом можно назвать два матча — с «Торпедо» дома и игру в Омске. В остальных встречах у нас были хорошие отрезки, но мы не могли распорядиться моментами у ворот соперника.

Сами пропускали лёгкие голы из-за своих ошибок. Но мы вместе ломаем эту стену, ребята всё понимают. По отношению к работе, по живой лавке и раздевалке видно их отношение. Первый шаг в этом направлении мы сделали», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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