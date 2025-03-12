Результаты матчей КХЛ на 12 марта 2025 года

Сегодня, 12 марта, прошли три матча регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 95 очков в 64 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 83 очка после 62 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный ЦСКА, набравший 83 очка в 64 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 90 очков в 65 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 85 очков в 63 матчах. Тройку замыкает магнитогорский «Металлург» с 84 очками в 64 играх.