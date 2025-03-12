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Результаты матчей КХЛ на 12 марта 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 12 марта 2025 года
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Сегодня, 12 марта, прошли три матча регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Моисеев (Джонсон, Паливко) – 18:37 (5x5)     1:1 Афанасьев (Ярош, Саморуков) – 32:07 (5x5)     2:1 Михайлис (Петунин, Хабаров) – 37:45 (5x5)     3:1 Зернов (Канцеров, Силантьев) – 43:30 (5x5)     3:2 Нестеров (Ярош, Галиев) – 58:48 (5x5)     4:2 Джонсон – 59:59 (en)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2025, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Ткаченко (Миронов, Лукьянцев) – 02:27 (5x5)     0:2 Галимов (Пашин) – 04:51 (5x5)     0:3 Орлов (Мансуров, Ткаченко) – 29:57 (5x5)     0:4 Голдобин (Морозов, Порядин) – 43:22 (5x5)     1:4 Алтыбармакян (Государев) – 55:05 (5x5)     2:4 Алтыбармакян (Неколенко, Фисенко) – 58:44 (5x3)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Яшкин (Миллер, Семёнов) – 20:56 (5x5)     2:0 Миллер (Петан) – 23:32 (5x4)     2:1 Шабанов (Коростелёв, Дэй) – 23:46 (5x5)     2:2 Кэмпфер (Светлаков, Кравцов) – 25:27 (5x5)     3:2 Галимов (Петан, Миллер) – 29:58 (5x4)     4:2 Яшкин (Сафонов, Марченко) – 39:11 (5x5)     5:2 Барабанов (Петан, Галимов) – 45:53 (5x4)     6:2 Галимов – 51:20 (5x5)    

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 95 очков в 64 играх. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 83 очка после 62 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает столичный ЦСКА, набравший 83 очка в 64 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 90 очков в 65 встречах. На втором месте располагается уфимский «Салават Юлаев», в активе которого 85 очков в 63 матчах. Тройку замыкает магнитогорский «Металлург» с 84 очками в 64 играх.

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