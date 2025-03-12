Впервые в истории «Ак Барса» сразу четыре игрока набрали 50 очков в регулярке КХЛ

Впервые в истории «Ак Барса» сразу четыре игрока набрали 50 очков в одном регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

На данный момент этой отметки достигли четвёро нападающих казанского клуба — Дмитрий Яшкин (52 очка), Кирилл Семёнов (50), Александр Барабанов (54) и Артём Галимов (59).

В победном матче с «Ак Барсом» Галимов отметился дублем и довёл число своих шайб в текущем сезоне до 35. Галимов побил снайперский рекорд «Ак Барса» в регулярках КХЛ. Ранее в сезоне-2008/2009 нападающий Данис Зарипов забросил 34 шайбы в 56 матчах за казанский клуб.

На данный момент казанский клуб занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ.