Жамнов — о победе «Спартака» над «Ладой»: не самая лучшая игра с нашей стороны

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Ладой» (4:2) и оценил дебютный матч в КХЛ 18-летнего вратаря Ярослава Кузьменко, который за пять игровых минут пропустил одну шайбу.

«Не самая лучшая игра с нашей стороны, но победа есть победа. Почему не удалось довести до сухой победы? Дисциплина, удаления. Потеряли концентрацию в концовке, начали придумывать то, что мы не просим делать.

Не боялись ли выпускать молодого вратаря? Нет, наоборот, проверили в стрессовой ситуации (улыбается). Всё нормально. Это было запланировано. Будет ли он играть полный матч? Посмотрим. Сейчас не готов сказать", — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.