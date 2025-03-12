Жамнов — о победе «Спартака» над «Ладой»: не самая лучшая игра с нашей стороны
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Ладой» (4:2) и оценил дебютный матч в КХЛ 18-летнего вратаря Ярослава Кузьменко, который за пять игровых минут пропустил одну шайбу.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2025, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 4
Спартак
Москва
0:1 Ткаченко (Миронов, Лукьянцев) – 02:27 (5x5) 0:2 Галимов (Пашин) – 04:51 (5x5) 0:3 Орлов (Мансуров, Ткаченко) – 29:57 (5x5) 0:4 Голдобин (Морозов, Порядин) – 43:22 (5x5) 1:4 Алтыбармакян (Государев) – 55:05 (5x5) 2:4 Алтыбармакян (Неколенко, Фисенко) – 58:44 (5x3)
«Не самая лучшая игра с нашей стороны, но победа есть победа. Почему не удалось довести до сухой победы? Дисциплина, удаления. Потеряли концентрацию в концовке, начали придумывать то, что мы не просим делать.
Не боялись ли выпускать молодого вратаря? Нет, наоборот, проверили в стрессовой ситуации (улыбается). Всё нормально. Это было запланировано. Будет ли он играть полный матч? Посмотрим. Сейчас не готов сказать", — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.
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