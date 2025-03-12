Галимов поделился эмоциями от побития рекорда Зарипова по голам за «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов оценил победу над «Трактором» (6:2) и поделился эмоциями от установления нового клубного рекорда по голам за один регулярный чемпионат КХЛ. На счету форварда 35 голов, ранее рекорд принадлежал Данису Зарипову, забросившему 34 шайбы в сезоне-2008/2009.

– Важно было прервать серию неудач в игре с лидером конференции?

– Да, всех с победой. Не можем пока выдать хорошую победную серию, нужно закончить регулярный чемпионат положительно, хорошо сыграть перед плей-офф. Сегодня все играли хорошо, по заданию, отсюда и результат.

– Сегодня вы побили рекорд Даниса Зарипова по голам за один регулярный чемпионат. Что чувствуете?

– Не задумывался о рекордах, вспоминаю об этом только в те моменты, когда мама или друзья пишут. Хорошо, передам Данису привет, — цитирует Галимова пресс-служба клуба.