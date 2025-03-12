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Галимов поделился эмоциями от побития рекорда Зарипова по голам за «Ак Барс»

Галимов поделился эмоциями от побития рекорда Зарипова по голам за «Ак Барс»
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Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов оценил победу над «Трактором» (6:2) и поделился эмоциями от установления нового клубного рекорда по голам за один регулярный чемпионат КХЛ. На счету форварда 35 голов, ранее рекорд принадлежал Данису Зарипову, забросившему 34 шайбы в сезоне-2008/2009.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Яшкин (Миллер, Семёнов) – 20:56 (5x5)     2:0 Миллер (Петан) – 23:32 (5x4)     2:1 Шабанов (Коростелёв, Дэй) – 23:46 (5x5)     2:2 Кэмпфер (Светлаков, Кравцов) – 25:27 (5x5)     3:2 Галимов (Петан, Миллер) – 29:58 (5x4)     4:2 Яшкин (Сафонов, Марченко) – 39:11 (5x5)     5:2 Барабанов (Петан, Галимов) – 45:53 (5x4)     6:2 Галимов – 51:20 (5x5)    

– Важно было прервать серию неудач в игре с лидером конференции?
– Да, всех с победой. Не можем пока выдать хорошую победную серию, нужно закончить регулярный чемпионат положительно, хорошо сыграть перед плей-офф. Сегодня все играли хорошо, по заданию, отсюда и результат.

– Сегодня вы побили рекорд Даниса Зарипова по голам за один регулярный чемпионат. Что чувствуете?
– Не задумывался о рекордах, вспоминаю об этом только в те моменты, когда мама или друзья пишут. Хорошо, передам Данису привет, — цитирует Галимова пресс-служба клуба.

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