Галимов поделился эмоциями от побития рекорда Зарипова по голам за «Ак Барс»

Нападающий «Ак Барса» Артём Галимов оценил победу над «Трактором» (6:2) и поделился эмоциями от установления нового клубного рекорда по голам за один регулярный чемпионат КХЛ. На счету форварда 35 голов, ранее рекорд принадлежал Данису Зарипову, забросившему 34 шайбы в сезоне-2008/2009.
– Важно было прервать серию неудач в игре с лидером конференции?
– Да, всех с победой. Не можем пока выдать хорошую победную серию, нужно закончить регулярный чемпионат положительно, хорошо сыграть перед плей-офф. Сегодня все играли хорошо, по заданию, отсюда и результат.
– Сегодня вы побили рекорд Даниса Зарипова по голам за один регулярный чемпионат. Что чувствуете?
– Не задумывался о рекордах, вспоминаю об этом только в те моменты, когда мама или друзья пишут. Хорошо, передам Данису привет, — цитирует Галимова пресс-служба клуба.
- 12 марта 2025
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