Результаты матчей ВХЛ на 12 марта 2025 года

Сегодня, 12 марта, прошли 12 встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 90 очков после 61 матча. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 89 очками в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 88 очками.

Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 61 встречи.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».