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Результаты матчей ВХЛ на 12 марта 2025 года

Результаты матчей ВХЛ на 12 марта 2025 года
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Сегодня, 12 марта, прошли 12 встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 10:00 МСК
Омские Крылья
Омск
Окончен
3 : 1
АКМ
Тульская область
1:0 Мирзабалаев (Танков, Мурылёв) – 10:52 (5x5)     2:0 Казачёк (Аплин, Кожевников) – 31:21 (5x5)     2:1 Гизатуллин (Мясищев) – 39:01 (5x5)     3:1 Патрикеев – 59:07 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 11:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Окончен
1 : 0
ОТ
ХК Норильск
Норильск
1:0 Зимин (Рыбин) – 61:24 (3x3)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 13:00 МСК
Звезда
Москва
Окончен
6 : 0
Торос
Нефтекамск
1:0 Кузьминов (Рогов, Хулапов) – 27:39 (5x5)     2:0 Яппаров (Рожков, Панкратов) – 34:24 (5x5)     3:0 Кузьминов (Мингачёв, Хулапов) – 44:48 (5x5)     4:0 Рожков (Панкратов, Барабоша) – 45:12 (5x5)     5:0 Янченко (Прохоров) – 57:05 (5x5)     6:0 Янченко (Чуркин, Гордеев) – 58:24 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
5 : 2
Химик
Воскресенск
1:0 Климович (Круженков, Тагиров) – 14:58 (5x5)     1:1 Кондырев (Соловьёв) – 16:02 (5x5)     1:2 Кровяков (Чезганов) – 19:59 (5x4)     2:2 Круженков (Тагиров) – 32:42 (5x5)     3:2 Комаристый (Тютнев, Болтанов) – 38:50 (5x5)     4:2 Ерофеев (Решетько, Глебов) – 40:30 (5x5)     5:2 Климович (Круженков, Верёвкин) – 59:56 (5x4)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 16:30 МСК
Челмет
Челябинск
Окончен
4 : 1
Динамо-Алтай
Барнаул
1:0 Зиновьев (Климонтов, Сухачёв) – 08:51 (5x5)     2:0 Зиновьев (Кадышев, Агламзянов) – 19:51 (5x5)     3:0 Агламзянов (Кадышев, Шавеко) – 21:57 (5x4)     3:1 Когалев (Ремов) – 34:24 (5x5)     4:1 Стёжкин (Иванов) – 57:41 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 16:30 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Окончен
0 : 2
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 Соколов – 08:03 (5x5)     0:2 Шешин (Овчинников) – 18:08 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 16:30 МСК
Южный Урал
Оренбургская область
Окончен
1 : 3
Сокол
Красноярск
0:1 Смирнов (Абянов) – 25:36 (4x5)     1:1 Маклозян (Мингалеев) – 29:19 (5x5)     1:2 Казаков (Мещеряков, Волгин) – 30:33 (5x5)     1:3 Смирнов – 59:08 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
6 : 3
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
1:0 Горшков (Лютов, Попугаев) – 03:51 (5x4)     1:1 Яковлев (Мельников) – 16:35 (5x5)     2:1 Попугаев (Бобылёв, Лыпкань) – 18:13 (5x5)     3:1 Давыдов (Попугаев, Горшков) – 29:16 (5x4)     3:2 Яковлев (Уткин) – 33:22 (5x5)     3:3 Варлаков (Свищёв, Глазунов) – 37:25 (5x5)     4:3 Попугаев (Вдовин, Лютов) – 46:03 (5x5)     5:3 Бусаров (Кошурников, Горшков) – 46:44 (5x5)     6:3 Баранов – 57:59 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
2 : 0
Рязань-ВДВ
Рязань
1:0 Платонов (Емец) – 16:08 (5x5)     2:0 Ковалёв (Угольников) – 28:06 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 17:30 МСК
ХК Юнисон-Москва
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Молот
Пермь
0:1 Ябелов (Михасёнок) – 22:58 (5x5)     0:2 Зенчиков (Акмальдинов) – 24:41 (4x5)     1:2 Иванов (Мысляев, Рымарев) – 28:59 (5x5)     2:2 Рыжов (Мысляев, Цыганов) – 33:21 (5x5)     2:3 Кицын – 41:47 (5x5)     3:3 Фигурин (Ануфриев) – 57:03 (5x5)     3:4 Николаев – 65:00    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 1
Олимпия
Кирово-Чепецк
1:0 Гребенщиков (Мельниченко) – 04:47 (5x5)     2:0 Кузьмин (Демидов, Смирнов) – 15:43 (5x4)     3:0 Лутфуллин (Кузьмин, Шеховцов) – 25:25 (5x4)     4:0 Поляков (Кузьмин) – 37:33 (5x3)     5:0 Барабанов (Смирнов, Демидов) – 51:49 (5x4)     6:0 Поляков (Лутфуллин, Зеленов) – 56:25 (5x5)     6:1 Федотов (Пономарев, Шафеев) – 57:56 (5x4)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
12 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
Ижсталь
Ижевск
1:0 Салахов (Петрищев, Андреев) – 14:10 (5x5)     2:0 Казаковцев (Бердюков, Яковлев) – 23:18 (5x5)     3:0 Баин (Назаревич, Квартальнов) – 32:43 (5x5)     3:1 Поярков (Шерстобитов, Клочков) – 36:32 (5x5)     4:1 Бердюков (Салахов, Жабреев) – 43:24 (5x5)     4:2 Шерстобитов (Клочков, Кормилов) – 45:47 (5x4)     4:3 Микулович (Гайнуллин, Бякин) – 59:35 (5x5)    

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 90 очков после 61 матча. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 89 очками в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 88 очками.

Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 61 встречи.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

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