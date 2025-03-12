Результаты матчей МХЛ на 12 марта 2025 года
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Сегодня, 12 марта, прошли три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
Окончен
4 : 1
Хорс-Карелия
Кондопога
0:1 Афанасьев (Неевин) – 40:26 (5x5) 1:1 Пец (Григорян, Ефимов) – 43:51 (5x5) 2:1 Григорян (Флоровский) – 48:44 (5x5) 3:1 Левицкий (Ермак, Чебыкин) – 50:13 (5x5) 4:1 Ефимов (Крюков, Левицкий) – 59:24 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 14:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Окончен
3 : 4
Б
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
1:0 Герасимов (Белов, Лученков) – 01:02 (5x4) 2:0 Лученков (Торопцев, Попов) – 08:55 (5x5) 2:1 Попов (Холодный, Сокольский) – 41:17 (5x5) 2:2 Шэн (Шевцов) – 50:10 (5x5) 3:2 Гржелецкий (Пискунов, Белов) – 51:34 (5x5) 3:3 Шэн (Шевцов, Пащенко) – 56:12 (5x5) 3:4 Шэн – 65:00
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 19:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Окончен
3 : 4
Б
АКМ-Юниор
Тульская область
0:1 Семак (Тофт, Вахрушев) – 08:48 (5x4) 0:2 Невретдинов (Котов) – 13:17 (5x5) 1:2 Щербатов (Антипов, Котляров) – 22:57 (5x4) 2:2 Филимонов – 34:54 (5x4) 2:3 Невретдинов (Скобелев) – 48:15 (5x5) 3:3 Крылов (Филимонов, Котляров) – 51:59 (5x5) 3:4 Ахмадуллин – 65:00
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946». Армейцы набрали 80 очков после 49 встреч. На втором месте находится «Спартак», заработав столько же очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 69 очков.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 78 очков за 47 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (78), на третьем — «Омские Ястребы» (76).
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