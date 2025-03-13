Селянне: Овечкин собирается побить рекорд, о сложности которого люди даже не догадываются

Легенда Национальной хоккейной лиги Теэму Селянне высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, который ведет погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Я так горжусь Овечкиным и тем, чего он добился. Это хорошо для игры и для всех. У них осталось 18 игр в этом сезоне, и когда он набирает обороты, может забить эти девять голов за одну неделю. Он способен на это. Это так забавно, потому что Гретцки всегда говорил, что рекорды созданы для того, чтобы их побили, но многие в это не верят. А теперь Овечкин собирается побить рекорд, о сложности которого люди даже не догадываются. Это просто невероятно», — приводит слова Селяне официальный сайт НХЛ.

Овечкина от рекорда Уэйна Гретцки отделяет восемь голов.

Овечкин с семьёй устроил фотосессию с трофеями