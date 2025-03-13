Гол Тарасенко принёс победу «Детройту» над «Баффало» в матче НХЛ с 10-ю голами
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В ночь с 11 на 12 марта мск на льду «Литтл Сизарс-арена » в Детройте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Баффало Сэйбрз», победу в котором со счётом 7:3 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
7 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Байрэм) – 07:38 1:1 Каспер (Эдвинссон, Кейн) – 12:36 2:1 Дебринкэт (Кейн, Каспер) – 15:40 3:1 Кейн (Дебринкэт, Ларкин) – 19:07 (pp) 3:2 Норрис (Бенсон, Томпсон) – 19:25 4:2 Тарасенко (Ларкин) – 30:54 4:3 Бенсон (Пауэр, Маклауд) – 38:12 (pp) 5:3 Кейн (Дебринкэт, Рэймонд) – 41:36 (pp) 6:3 Каспер (Дебринкэт, Кейн) – 45:39 7:3 Зайдер (Ларкин, Рэймонд) – 54:31 (pp)
В составе победителей голами отметились австрийский нападающий Марко Каспер, забросивший в матче две шайбы, американские форварды Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн, на счету которого дубль, и немецкий защитник Мориц Зайдер. Также на счету россиянина Владимира Тарасенко победный гол.
В составе «Баффало» заброшенными шайбами отметились американские форварды Тейдж Томпсон и Джош Норрис, канадский нападающий Закари Бенсон.
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