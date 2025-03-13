Гол Тарасенко принёс победу «Детройту» над «Баффало» в матче НХЛ с 10-ю голами

В ночь с 11 на 12 марта мск на льду «Литтл Сизарс-арена » в Детройте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Баффало Сэйбрз», победу в котором со счётом 7:3 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились австрийский нападающий Марко Каспер, забросивший в матче две шайбы, американские форварды Алекс Дебринкэт и Патрик Кейн, на счету которого дубль, и немецкий защитник Мориц Зайдер. Также на счету россиянина Владимира Тарасенко победный гол.

В составе «Баффало» заброшенными шайбами отметились американские форварды Тейдж Томпсон и Джош Норрис, канадский нападающий Закари Бенсон.