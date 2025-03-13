Патрик Кейн вплотную приблизился к Александру Овечкину по показателю топ-результативности

36-летний нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн провёл свой 23-й в карьере период матча регулярного чемпионата, в котором его результативность составила три и более очков, сообщает пресс-служба НХЛ. В домашней встрече с «Баффало Сэйбрз» (7:3) Кейн набрал пять очков (2+3), три из которых (1+2) в течение первого периода.

Сообщается, что среди действующих игроков НХЛ только четверо провели больше периодов с тремя и более очками, чем Кейн — Коннор Макдэвид (28), Никита Кучеров (26), Сидни Кросби (25) и Александр Овечкин (24).

Патрик Кейн выступал в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» (2007-2023 гг.), «Нью-Йорк Рейнджерс» (2023 г.) и «Детройт» (2023 г. — наст. вр.)

Видео: Патрик Кейн впервые вышел на тренировку в форме «Детройта»