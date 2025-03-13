Патрик Кейн вплотную приблизился к Александру Овечкину по показателю топ-результативности
Поделиться
36-летний нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн провёл свой 23-й в карьере период матча регулярного чемпионата, в котором его результативность составила три и более очков, сообщает пресс-служба НХЛ. В домашней встрече с «Баффало Сэйбрз» (7:3) Кейн набрал пять очков (2+3), три из которых (1+2) в течение первого периода.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
7 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Байрэм) – 07:38 1:1 Каспер (Эдвинссон, Кейн) – 12:36 2:1 Дебринкэт (Кейн, Каспер) – 15:40 3:1 Кейн (Дебринкэт, Ларкин) – 19:07 (pp) 3:2 Норрис (Бенсон, Томпсон) – 19:25 4:2 Тарасенко (Ларкин) – 30:54 4:3 Бенсон (Пауэр, Маклауд) – 38:12 (pp) 5:3 Кейн (Дебринкэт, Рэймонд) – 41:36 (pp) 6:3 Каспер (Дебринкэт, Кейн) – 45:39 7:3 Зайдер (Ларкин, Рэймонд) – 54:31 (pp)
Сообщается, что среди действующих игроков НХЛ только четверо провели больше периодов с тремя и более очками, чем Кейн — Коннор Макдэвид (28), Никита Кучеров (26), Сидни Кросби (25) и Александр Овечкин (24).
Патрик Кейн выступал в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» (2007-2023 гг.), «Нью-Йорк Рейнджерс» (2023 г.) и «Детройт» (2023 г. — наст. вр.)
Видео: Патрик Кейн впервые вышел на тренировку в форме «Детройта»
Комментарии
- 13 марта 2025
-
08:20
-
08:13
-
07:16
-
07:04
-
05:27
-
01:39
- 12 марта 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:25
-
23:10
-
23:00
-
22:32
-
22:15
-
22:04
-
21:50
-
21:40
-
21:22
-
21:12
-
21:06
-
20:40
-
20:15
-
20:11
-
19:45
-
19:21
-
19:17
-
18:50
-
18:25
-
18:00
-
17:45
-
17:25
-
17:05
-
16:39
-
16:20
-
15:50