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Патрик Кейн вплотную приблизился к Александру Овечкину по показателю топ-результативности

Патрик Кейн вплотную приблизился к Александру Овечкину по показателю топ-результативности
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36-летний нападающий «Детройт Ред Уингз» Патрик Кейн провёл свой 23-й в карьере период матча регулярного чемпионата, в котором его результативность составила три и более очков, сообщает пресс-служба НХЛ. В домашней встрече с «Баффало Сэйбрз» (7:3) Кейн набрал пять очков (2+3), три из которых (1+2) в течение первого периода.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
7 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Байрэм) – 07:38     1:1 Каспер (Эдвинссон, Кейн) – 12:36     2:1 Дебринкэт (Кейн, Каспер) – 15:40     3:1 Кейн (Дебринкэт, Ларкин) – 19:07 (pp)     3:2 Норрис (Бенсон, Томпсон) – 19:25     4:2 Тарасенко (Ларкин) – 30:54     4:3 Бенсон (Пауэр, Маклауд) – 38:12 (pp)     5:3 Кейн (Дебринкэт, Рэймонд) – 41:36 (pp)     6:3 Каспер (Дебринкэт, Кейн) – 45:39     7:3 Зайдер (Ларкин, Рэймонд) – 54:31 (pp)    

Сообщается, что среди действующих игроков НХЛ только четверо провели больше периодов с тремя и более очками, чем Кейн — Коннор Макдэвид (28), Никита Кучеров (26), Сидни Кросби (25) и Александр Овечкин (24).

Патрик Кейн выступал в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» (2007-2023 гг.), «Нью-Йорк Рейнджерс» (2023 г.) и «Детройт» (2023 г. — наст. вр.)

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Патрик Кейн впервые вышел на тренировку в форме «Детройта»

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