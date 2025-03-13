«Калгари» проиграл «Ванкуверу» с незабитым послематчевым буллитом Шаранговича
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В ночь с 12 на 13 марта мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс». Гости выиграли встречу по буллитам со счётом 4:3 Б.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Зутер (Петтерссон, Гронек) – 13:33 1:1 Кадри (Андерссон, Баль) – 17:53 1:2 Дебраск (Хьюз, Петтерссон) – 30:32 (pp) 2:2 Юбердо (Руни, Уигар) – 33:59 (sh) 3:2 Юбердо (Уигар, Кадри) – 36:01 (pp) 3:3 Петтерссон (Хёгландер, Манчини) – 53:16 3:4 Гарланд – 65:00
Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович принял участие в послематчевой буллитной серии, но не реализовал свою попытку.
Заброшенными шайбами в матче отметились Назем Кадри и Джонатан Юбердо (дубль) у «Флэймз» и Пиус Зутер, Джейк Дебраск и Элиас Петтерссон в составе «Ванкувера», победный буллит на счету Конора Гарланда.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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