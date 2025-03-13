«Калгари» проиграл «Ванкуверу» с незабитым послематчевым буллитом Шаранговича

В ночь с 12 на 13 марта мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс». Гости выиграли встречу по буллитам со счётом 4:3 Б.

Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович принял участие в послематчевой буллитной серии, но не реализовал свою попытку.

Заброшенными шайбами в матче отметились Назем Кадри и Джонатан Юбердо (дубль) у «Флэймз» и Пиус Зутер, Джейк Дебраск и Элиас Петтерссон в составе «Ванкувера», победный буллит на счету Конора Гарланда.

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