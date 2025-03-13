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Калгари Флэймз — Ванкувер Кэнакс, результат матча 13 марта 2025, счет 3:4 Б, НХЛ 2024-2025

«Калгари» проиграл «Ванкуверу» с незабитым послематчевым буллитом Шаранговича
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В ночь с 12 на 13 марта мск на льду арены «Скоушабэнк Саддлдоум» в канадском Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс». Гости выиграли встречу по буллитам со счётом 4:3 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Зутер (Петтерссон, Гронек) – 13:33     1:1 Кадри (Андерссон, Баль) – 17:53     1:2 Дебраск (Хьюз, Петтерссон) – 30:32 (pp)     2:2 Юбердо (Руни, Уигар) – 33:59 (sh)     3:2 Юбердо (Уигар, Кадри) – 36:01 (pp)     3:3 Петтерссон (Хёгландер, Манчини) – 53:16     3:4 Гарланд – 65:00    

Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович принял участие в послематчевой буллитной серии, но не реализовал свою попытку.

Заброшенными шайбами в матче отметились Назем Кадри и Джонатан Юбердо (дубль) у «Флэймз» и Пиус Зутер, Джейк Дебраск и Элиас Петтерссон в составе «Ванкувера», победный буллит на счету Конора Гарланда.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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