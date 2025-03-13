Передача Михаила Сергачёва на победный гол помогла «Юте» обыграть «Анахайм»

В Анахайме на стадионе «Дельта-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ютой» и «Анахайм Дакс». Победу одержали хозяева со счётом 3:2.
Результативной передачей на победный гол в большинстве отметился российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв. В составе «Юты» голы забили Джек Макбэйн, Александр Керфут и Дилан Гюнтер. За «Анахайм» шайбы забросили Алекс Киллорн и Мэйсон Мактавиш.
В параллельном матче «Сиэтл Кракен» на своей площадке обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:4 в овертайме.
Нападающий «Монреаля» Юрай Слафковски оформил дубль. Дебютный гол в своём первом матче в НХЛ забил нападающий «Сиэтла» Яни Нюман. Победный гол на первых секундах овертайма забил Брэндон Монтур. Отметим, что «Сиэтл» уступал в середине третьего периода со счётом 2:4.
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