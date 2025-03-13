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Юта — Анахайм Дакс, результат матча 13 марта 2025, счёт 3:2, регулярный чемпионат НХЛ

Передача Михаила Сергачёва на победный гол помогла «Юте» обыграть «Анахайм»
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В Анахайме на стадионе «Дельта-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ютой» и «Анахайм Дакс». Победу одержали хозяева со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Макбэйн (Коул, Доан) – 11:03     2:0 Керфут (Гюнтер, Хэйтон) – 34:31     2:1 Киллорн (Карлссон, Готье) – 35:53     2:2 Мактавиш (Зеграс, ЛаКомбе) – 43:22 (pp)     3:2 Гюнтер (Сергачёв, Келлер) – 47:03 (pp)    

Результативной передачей на победный гол в большинстве отметился российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв. В составе «Юты» голы забили Джек Макбэйн, Александр Керфут и Дилан Гюнтер. За «Анахайм» шайбы забросили Алекс Киллорн и Мэйсон Мактавиш.

В параллельном матче «Сиэтл Кракен» на своей площадке обыграл «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:4 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 05:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Монтур (Эберле) – 04:54     2:0 Толванен (Эберле, Стивенсон) – 24:47     2:1 Лайне (Судзуки, Хатсон) – 27:11 (pp)     2:2 Ньюхук (Лайне) – 31:21     2:3 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 34:04     2:4 Слафковски (Страбл, Судзуки) – 47:18     3:4 Нюман (Эберле, Монтур) – 50:53 (pp)     4:4 Бенирс (Данн, Монтур) – 57:48 (pp)     5:4 Монтур – 60:04    

Нападающий «Монреаля» Юрай Слафковски оформил дубль. Дебютный гол в своём первом матче в НХЛ забил нападающий «Сиэтла» Яни Нюман. Победный гол на первых секундах овертайма забил Брэндон Монтур. Отметим, что «Сиэтл» уступал в середине третьего периода со счётом 2:4.

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