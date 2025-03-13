НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 13 марта

13 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Баффало Сэйбрз», победу в котором со счётом 7:3 одержали хозяева. Победный гол на счету российского нападающего «красных крыльев» Владимира Тарасенко.

В Анахайме на стадионе «Дельта-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ютой» и «Анахайм Дакс». Победу одержали хозяева со счётом 3:2. Голевой передачей отметился российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв.