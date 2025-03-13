НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 13 марта
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13 марта в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Баффало Сэйбрз», победу в котором со счётом 7:3 одержали хозяева. Победный гол на счету российского нападающего «красных крыльев» Владимира Тарасенко.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
7 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Байрэм) – 07:38 1:1 Каспер (Эдвинссон, Кейн) – 12:36 2:1 Дебринкэт (Кейн, Каспер) – 15:40 3:1 Кейн (Дебринкэт, Ларкин) – 19:07 (pp) 3:2 Норрис (Бенсон, Томпсон) – 19:25 4:2 Тарасенко (Ларкин) – 30:54 4:3 Бенсон (Пауэр, Маклауд) – 38:12 (pp) 5:3 Кейн (Дебринкэт, Рэймонд) – 41:36 (pp) 6:3 Каспер (Дебринкэт, Кейн) – 45:39 7:3 Зайдер (Ларкин, Рэймонд) – 54:31 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Зутер (Петтерссон, Гронек) – 13:33 1:1 Кадри (Андерссон, Баль) – 17:53 1:2 Дебраск (Хьюз, Петтерссон) – 30:32 (pp) 2:2 Юбердо (Руни, Уигар) – 33:59 (sh) 3:2 Юбердо (Уигар, Кадри) – 36:01 (pp) 3:3 Петтерссон (Хёгландер, Манчини) – 53:16 3:4 Гарланд – 65:00
В Анахайме на стадионе «Дельта-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ютой» и «Анахайм Дакс». Победу одержали хозяева со счётом 3:2. Голевой передачей отметился российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Макбэйн (Коул, Доан) – 11:03 2:0 Керфут (Гюнтер, Хэйтон) – 34:31 2:1 Киллорн (Карлссон, Готье) – 35:53 2:2 Мактавиш (Зеграс, ЛаКомбе) – 43:22 (pp) 3:2 Гюнтер (Сергачёв, Келлер) – 47:03 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 05:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Монтур (Эберле) – 04:54 2:0 Толванен (Эберле, Стивенсон) – 24:47 2:1 Лайне (Судзуки, Хатсон) – 27:11 (pp) 2:2 Ньюхук (Лайне) – 31:21 2:3 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 34:04 2:4 Слафковски (Страбл, Судзуки) – 47:18 3:4 Нюман (Эберле, Монтур) – 50:53 (pp) 4:4 Бенирс (Данн, Монтур) – 57:48 (pp) 5:4 Монтур – 60:04
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