«Наступило облегчение». Тренер «Детройта» — об окончании шестиматчевой серии поражений

Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Тодд Маклеллан прокомментировал окончание шестиматчевой серии поражений после победы над «Баффало Сэйбрз» (7:3).

«Наступило облегчение, потому что полоса неудач наконец-то закончилась. Иногда хоккей — действительно странная игра, потому что, как мне кажется, в Оттаве мы сыграли лучше и проиграли 1:2. Мы вернулись домой и одержали победу, и мы забили семь голов и пропустили три, так что просто странно, как это иногда происходит. Но я помню, как некоторые из моих наставников говорили мне: «Не критикуй победу, особенно если ты в последнее время мало выигрывал», поэтому мы примем её», — цитирует Маклеллана пресс-служба клуба.

«Детройт» на два очка отстаёт от зоны уайлд-кард в Восточной конференции НХЛ.