«Наступило облегчение». Тренер «Детройта» — об окончании шестиматчевой серии поражений
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Главный тренер «Детройт Ред Уингз» Тодд Маклеллан прокомментировал окончание шестиматчевой серии поражений после победы над «Баффало Сэйбрз» (7:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
7 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Байрэм) – 07:38 1:1 Каспер (Эдвинссон, Кейн) – 12:36 2:1 Дебринкэт (Кейн, Каспер) – 15:40 3:1 Кейн (Дебринкэт, Ларкин) – 19:07 (pp) 3:2 Норрис (Бенсон, Томпсон) – 19:25 4:2 Тарасенко (Ларкин) – 30:54 4:3 Бенсон (Пауэр, Маклауд) – 38:12 (pp) 5:3 Кейн (Дебринкэт, Рэймонд) – 41:36 (pp) 6:3 Каспер (Дебринкэт, Кейн) – 45:39 7:3 Зайдер (Ларкин, Рэймонд) – 54:31 (pp)
«Наступило облегчение, потому что полоса неудач наконец-то закончилась. Иногда хоккей — действительно странная игра, потому что, как мне кажется, в Оттаве мы сыграли лучше и проиграли 1:2. Мы вернулись домой и одержали победу, и мы забили семь голов и пропустили три, так что просто странно, как это иногда происходит. Но я помню, как некоторые из моих наставников говорили мне: «Не критикуй победу, особенно если ты в последнее время мало выигрывал», поэтому мы примем её», — цитирует Маклеллана пресс-служба клуба.
«Детройт» на два очка отстаёт от зоны уайлд-кард в Восточной конференции НХЛ.
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