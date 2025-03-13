Сергачёв спас «Юту» от верного гола, коньком отбив шайбу с линии пустых ворот

В Анахайме на стадионе «Дельта-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ютой» и «Анахайм Дакс». Победу одержали хозяева со счётом 3:2. В одном из эпизодов матча российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв спас команду от верного гола.

Нападающий «Анахайма» Райан Строум обыграл вратаря и уже был готов завезти шайбу в пустые ворота. Сергачёв в падении правым коньком отбил шайбу с линии ворот и не позволил забить верный гол.

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Отметим, что Сергачёв отметился результативной передачей при победном голе «Юты» в большинстве. Также на счету россиянина два малых штрафа, один из которых соперник реализовал и сравнял счёт в матче.