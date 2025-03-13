Сергачёв спас «Юту» от верного гола, коньком отбив шайбу с линии пустых ворот
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В Анахайме на стадионе «Дельта-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ютой» и «Анахайм Дакс». Победу одержали хозяева со счётом 3:2. В одном из эпизодов матча российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв спас команду от верного гола.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Макбэйн (Коул, Доан) – 11:03 2:0 Керфут (Гюнтер, Хэйтон) – 34:31 2:1 Киллорн (Карлссон, Готье) – 35:53 2:2 Мактавиш (Зеграс, ЛаКомбе) – 43:22 (pp) 3:2 Гюнтер (Сергачёв, Келлер) – 47:03 (pp)
Нападающий «Анахайма» Райан Строум обыграл вратаря и уже был готов завезти шайбу в пустые ворота. Сергачёв в падении правым коньком отбил шайбу с линии ворот и не позволил забить верный гол.
Отметим, что Сергачёв отметился результативной передачей при победном голе «Юты» в большинстве. Также на счету россиянина два малых штрафа, один из которых соперник реализовал и сравнял счёт в матче.
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