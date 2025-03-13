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Пустозёров: журналистам так не скажешь, но с Омском и «Спартаком» были хорошие отрезки

Пустозёров: журналистам так не скажешь, но с Омском и «Спартаком» были хорошие отрезки
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Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров поделился своими впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (6:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Яшкин (Миллер, Семёнов) – 20:56 (5x5)     2:0 Миллер (Петан) – 23:32 (5x4)     2:1 Шабанов (Коростелёв, Дэй) – 23:46 (5x5)     2:2 Кэмпфер (Светлаков, Кравцов) – 25:27 (5x5)     3:2 Галимов (Петан, Миллер) – 29:58 (5x4)     4:2 Яшкин (Сафонов, Марченко) – 39:11 (5x5)     5:2 Барабанов (Петан, Галимов) – 45:53 (5x4)     6:2 Галимов – 51:20 (5x5)    

«Долгожданная победа, очень хорошая, командная, наконец-то здорово сыграли наши спецбригады большинства и меньшинства. Хороший матч во всех аспектах, очень доволен нами. Где-то, может быть, нас просто прорвало. Каких-то глобальных изменений не было, понятно, что мы чуть меняем тактику под каждую команду, но базово она у нас одна. Оставили хорошие моменты, чуть добавили в плохих и вот результат.

С Омском и «Спартаком» тоже были хорошие отрезки. Понятно, что после таких поражений не скажешь журналистам, что здорово играли, но на самом деле так и было. У нас были хорошие моменты, но где-то чуть не дожали. Верю, что матч с «Трактором» станет показателем, отправной точкой, от которой пойдёт победная серия. Главное – подойти к плей-офф в хорошей форме», – сказал Пустозёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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