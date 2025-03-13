Пустозёров: журналистам так не скажешь, но с Омском и «Спартаком» были хорошие отрезки

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров поделился своими впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (6:2).
«Долгожданная победа, очень хорошая, командная, наконец-то здорово сыграли наши спецбригады большинства и меньшинства. Хороший матч во всех аспектах, очень доволен нами. Где-то, может быть, нас просто прорвало. Каких-то глобальных изменений не было, понятно, что мы чуть меняем тактику под каждую команду, но базово она у нас одна. Оставили хорошие моменты, чуть добавили в плохих и вот результат.
С Омском и «Спартаком» тоже были хорошие отрезки. Понятно, что после таких поражений не скажешь журналистам, что здорово играли, но на самом деле так и было. У нас были хорошие моменты, но где-то чуть не дожали. Верю, что матч с «Трактором» станет показателем, отправной точкой, от которой пойдёт победная серия. Главное – подойти к плей-офф в хорошей форме», – сказал Пустозёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
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