Пустозёров — о лакроссе Шабанова: Макс молодчик, мастеровитый парень, быстро, на классе

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров после победного матча с «Трактором» (6:2) прокомментировал лакросс-гол нападающего челябинской команды Максима Шабанова.

«У самого тоже были мысли попробовать лакросс, но пока что не было такой возможности, я не думал много об этом. Но если будет шанс – попробовать можно. Макс Шабанов молодчик, мастеровитый парень, исполнил всё быстро, на классе. Чуть подловил нас в моменте. Это тот случай, когда можно поаплодировать и сопернику за гол, но главное – это наша уверенная победа», – сказал Пустозёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.