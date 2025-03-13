Пустозёров — о лакроссе Шабанова: Макс молодчик, мастеровитый парень, быстро, на классе
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Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров после победного матча с «Трактором» (6:2) прокомментировал лакросс-гол нападающего челябинской команды Максима Шабанова.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Яшкин (Миллер, Семёнов) – 20:56 (5x5) 2:0 Миллер (Петан) – 23:32 (5x4) 2:1 Шабанов (Коростелёв, Дэй) – 23:46 (5x5) 2:2 Кэмпфер (Светлаков, Кравцов) – 25:27 (5x5) 3:2 Галимов (Петан, Миллер) – 29:58 (5x4) 4:2 Яшкин (Сафонов, Марченко) – 39:11 (5x5) 5:2 Барабанов (Петан, Галимов) – 45:53 (5x4) 6:2 Галимов – 51:20 (5x5)
«У самого тоже были мысли попробовать лакросс, но пока что не было такой возможности, я не думал много об этом. Но если будет шанс – попробовать можно. Макс Шабанов молодчик, мастеровитый парень, исполнил всё быстро, на классе. Чуть подловил нас в моменте. Это тот случай, когда можно поаплодировать и сопернику за гол, но главное – это наша уверенная победа», – сказал Пустозёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
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