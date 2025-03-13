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Нападающий «Ак Барса» Пустозёров высказался о потенциальных соперниках в плей-офф

Нападающий «Ак Барса» Пустозёров высказался о потенциальных соперниках в плей-офф
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Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров после матча с «Трактором» (6:2) поделился своим мнением о потенциальных соперниках казанцев в плей-офф. На текущий момент «Ак Барс» выходит в первом раунде на омский «Авангард».

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 марта 2025, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Яшкин (Миллер, Семёнов) – 20:56 (5x5)     2:0 Миллер (Петан) – 23:32 (5x4)     2:1 Шабанов (Коростелёв, Дэй) – 23:46 (5x5)     2:2 Кэмпфер (Светлаков, Кравцов) – 25:27 (5x5)     3:2 Галимов (Петан, Миллер) – 29:58 (5x4)     4:2 Яшкин (Сафонов, Марченко) – 39:11 (5x5)     5:2 Барабанов (Петан, Галимов) – 45:53 (5x4)     6:2 Галимов – 51:20 (5x5)    

«С «Авангардом» во втором периоде был очень хороший момент с нашей стороны, его надо перенести на следующие игры, на плей-офф. Мы показали, что во втором периоде можно делать большую разницу в игре за счёт наложений. У нас здорово получалось действовать впереди, шайба ходила по ленточке, никто не переигрывал, вовремя менялись, накрывали лучшие звенья соперника. Чуть-чуть в конце не так сыграли и получили гол в контратаке, но в принципе это был тот хоккей, который мы хотим сами видеть от себя, которого ждут от нас тренеры. И надо держаться за этот отрезок.

В принципе мы готовы со всеми играть в плей-офф. Люди в полном праве нас критиковать, кто-то любит «Ак Барс», кто-то нет. Но сейчас все команды в лиге плюс-минус равные из тех, кто попадает в матчи на вылет, поэтому я не думаю, что есть большая разница, на кого выходить в плей-офф, особенно если твоя задача выиграть Кубок. Так или иначе, будешь играть с сильнейшими, не в первом раунде, так позже», – сказал Пустозёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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