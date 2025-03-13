Нападающий «Ак Барса» Пустозёров высказался о потенциальных соперниках в плей-офф

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров после матча с «Трактором» (6:2) поделился своим мнением о потенциальных соперниках казанцев в плей-офф. На текущий момент «Ак Барс» выходит в первом раунде на омский «Авангард».

«С «Авангардом» во втором периоде был очень хороший момент с нашей стороны, его надо перенести на следующие игры, на плей-офф. Мы показали, что во втором периоде можно делать большую разницу в игре за счёт наложений. У нас здорово получалось действовать впереди, шайба ходила по ленточке, никто не переигрывал, вовремя менялись, накрывали лучшие звенья соперника. Чуть-чуть в конце не так сыграли и получили гол в контратаке, но в принципе это был тот хоккей, который мы хотим сами видеть от себя, которого ждут от нас тренеры. И надо держаться за этот отрезок.

В принципе мы готовы со всеми играть в плей-офф. Люди в полном праве нас критиковать, кто-то любит «Ак Барс», кто-то нет. Но сейчас все команды в лиге плюс-минус равные из тех, кто попадает в матчи на вылет, поэтому я не думаю, что есть большая разница, на кого выходить в плей-офф, особенно если твоя задача выиграть Кубок. Так или иначе, будешь играть с сильнейшими, не в первом раунде, так позже», – сказал Пустозёров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.