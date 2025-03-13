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Расписание матчей ВХЛ на 13 марта 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 13 марта 2025 года
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Сегодня, 13 марта, пройдут четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
13 марта 2025, четверг. 17:30 МСК
Кристалл
Саратов
Не начался
Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
13 марта 2025, четверг. 18:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
Не начался
Нефтяник
Альметьевск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
13 марта 2025, четверг. 18:30 МСК
ХК Тамбов
Тамбов
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
13 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
Не начался
Челны
Набережные Челны
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 90 очков после 61 матча. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 89 очками в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 88 очками.

Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 61 встречи.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».

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