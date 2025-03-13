Расписание матчей ВХЛ на 13 марта 2025 года

Сегодня, 13 марта, пройдут четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 13 марта 2025, четверг. 17:30 МСК Кристалл Саратов Не начался Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 13 марта 2025, четверг. 18:30 МСК ХК Тамбов Тамбов Не начался Ростов Ростов-на-Дону Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 13 марта 2025, четверг. 19:00 МСК Дизель Пенза Не начался Челны Набережные Челны Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет новокузнецкий «Металлург», на счету которого 90 очков после 61 матча. Вторую строчку занимает санкт-петербургское «Динамо» с 89 очками в активе. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 88 очками.

Главным аутсайдером сезона является хоккейная команда «Олимпия», набравшая 40 очков после 61 встречи.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».