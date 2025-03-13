Расписание матчей МХЛ на 13 марта 2025 года
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Сегодня, 13 марта, пройдут два матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 11:00 МСК
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Не начался
ХК Капитан
Ступино
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 19:00 МСК
Академия Михайлова
Тульская область
Не начался
Русские Витязи
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946». Армейцы набрали 80 очков после 49 встреч. На втором месте находится «Спартак», заработав столько же очков. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 69 очков.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимает «Ирбис», набрав 78 очков за 47 игр. На втором месте находятся «Мамонты Югры» (78), на третьем — «Омские Ястребы» (76).
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