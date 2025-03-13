Защитник «Сиэтла» Монтур стал автором самой быстрой шайбы в овертайме в истории НХЛ
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Канадский защитник «Сиэтла» Брэндон Монтур стал автором самой быстрой заброшенной шайбы в овертайме в истории Национальной хоккейной лиги. Игрок обороны отличился уже на четвёртой секунде овертайма матча с «Монреаль Канадиенс» (5:4 ОТ), моментально разыграв шайбу с центрального круга и реализовав выход один на один с вратарём.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 05:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
5 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Монтур (Эберле) – 04:54 2:0 Толванен (Эберле, Стивенсон) – 24:47 2:1 Лайне (Судзуки, Хатсон) – 27:11 (pp) 2:2 Ньюхук (Лайне) – 31:21 2:3 Слафковски (Кофилд, Хатсон) – 34:04 2:4 Слафковски (Страбл, Судзуки) – 47:18 3:4 Нюман (Эберле, Монтур) – 50:53 (pp) 4:4 Бенирс (Данн, Монтур) – 57:48 (pp) 5:4 Монтур – 60:04
Ранее хоккеисты не забрасывали раньше шестой секунды дополнительного периода. В число тех, кто делил первое место по этому показателю, входили россиянин Александр Овечкин, шведы Матс Сундин, Вильям Нюландер и Адриан Кемпе, американец Дэвид Легуанд, канадец Андреас Атанасиу.
Отметим, что «Сиэтл» одержал волевую победу над «Монреалем», проигрывая со счётом 2:4 в середине третьего периода.
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