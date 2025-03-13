Защитник «Сиэтла» Монтур стал автором самой быстрой шайбы в овертайме в истории НХЛ

Канадский защитник «Сиэтла» Брэндон Монтур стал автором самой быстрой заброшенной шайбы в овертайме в истории Национальной хоккейной лиги. Игрок обороны отличился уже на четвёртой секунде овертайма матча с «Монреаль Канадиенс» (5:4 ОТ), моментально разыграв шайбу с центрального круга и реализовав выход один на один с вратарём.

Ранее хоккеисты не забрасывали раньше шестой секунды дополнительного периода. В число тех, кто делил первое место по этому показателю, входили россиянин Александр Овечкин, шведы Матс Сундин, Вильям Нюландер и Адриан Кемпе, американец Дэвид Легуанд, канадец Андреас Атанасиу.

Отметим, что «Сиэтл» одержал волевую победу над «Монреалем», проигрывая со счётом 2:4 в середине третьего периода.