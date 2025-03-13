Бриндамор заявил, что Рантанен не собирался играть за «Каролину» сразу после обмена

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор рассказал, что нападающий Микко Рантанен сразу после перехода в «Харрикейнз» заявил, что не задержится здесь надолго.

«Ни один парень не ушёл отсюда, потому что ему здесь не понравилось. За исключением Микко. Когда он пришёл, то сказал: «Есть четыре команды, за которые я хочу играть, но вы не одна из них». Так что есть 28 других команд, в которые он не собирался переходить. Лучший вопрос — должны ли мы были знать это до того, как обменяли его или попытались продлить контракт.

Микко был единственным, кто сказал: «Это не для меня». Я думаю, есть и другие обстоятельства. Вряд ли это произошло из-за хоккея, потому что, я думаю, причиной стали семейные обстоятельства. Хорошо, я ценю то, что он дал нам это знать. Но мы, вероятно, должны были знать это до того, как заключили сделку, может быть, это изменило бы то, как мы себя повели на рынке», — цитирует Бриндамора Sportsnet.

Напомним, в январе Рантанен был обменян в «Каролину» из «Колорадо». Позднее финского форварда обменяли в «Даллас».