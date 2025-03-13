Агент Рантанена оценил слова Бриндамора о том, что финн не хотел играть за «Каролину»

Хоккейный агент Энди Скотт, представляющий интересы нападающего Микко Рантанена, прокомментировал слова главного тренера «Каролины Харрикейнз» Рода Бриндамора о том, что финский форвард сразу после прихода в клуб не собирался за него выступать и подписывать новый контракт. По словам тренера, Рантанен заявил, что имеет список из четырёх команд, куда бы он хотел перейти, и «Каролина» в нём отсутствует. Позднее финн был обменян в «Даллас Старз».

«Мы испытываем огромное уважение к Роду Бриндамору как к игроку и тренеру, но в этой ситуации он полностью дезинформирован. Мы с Микко были сосредоточены исключительно на «Колорадо», поэтому не было никакого списка команд. На самом деле, когда он приехал туда, я встретился с ним в последующие дни, и он был совершенно непредвзят в отношении «Каролины». Это просто не имело смысла с хоккейной точки зрения и никак не связано со стилем игры команды.

Это игрок, который имел право определять, где он будет играть в течение следующих восьми лет своей карьеры. Он много думал об этом. И в конечном счёте он принял решение, и мы помогли «Каролине», предоставив список команд на этом этапе с точки зрения того, куда он хочет перейти. Но это правда — так всё и было. Всё остальное неправда.

Рантанен мог бы легко сказать: «Нет, я собираюсь подождать, чтобы стать неограниченно свободным агентом и принять решение летом». Тот факт, что он был готов подписать продление контракта с «Далласом» на этом этапе, имел большое значение для «Каролины». Они бы не получили той прибыли, которую получили от обмена Микко в «Старз», если бы он не был готов подписать с ними долгосрочный контракт. На самом деле, его бы не обменяли в «Даллас», если бы он не был готов подписать контракт», — цитирует агента Sportsnet.

28-летний форвард перешёл из «Каролины» в «Даллас» в обмен на два выбора в первом раунде драфта (2026, 2028), два выбора в третьем раунде (2026, 2027) и нападающего Логана Стэнковена.