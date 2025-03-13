Карпухин рассказал, будет ли СКА пытаться выбирать себе соперника по плей-офф
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Защитник СКА Илья Карпухин ответил на вопрос, будет ли петербургский клуб пытаться выбирать себе соперника по первому раунду плей-офф КХЛ. На данный момент СКА занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ и пока выходит на ЦСКА.
«Я считаю, что подгадывать соперника — дело неблагодарное. Просто будем в каждой игре готовиться к плей-офф. Мы готовы к каждому сопернику, нужно какие-то моменты подкрутить, подрегулировать, чтобы к матчам на вылет быть во всеоружии», — цитирует Карпухина Metaratings.ru.
В следующем матче СКА на своём льду примет «Сочи». Матч состоится завтра, 14 марта, и начнётся в 19:30 мск.
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