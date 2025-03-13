«Ак Барс» показал фотосессию Зинэтулы Билялетдинова в хоккейной форме

Пресс-служба «Ак Барса» показала фотосессию бывшего главного тренера команды Зинэтулы Билялетдинова в хоккейной форме. Сегодня, 13 марта 2025 года, легендарный советский защитник и один из наиболее успешных тренеров в истории российского хоккея Зинэтула Хайдярович Билялетдинов празднует 70-летие.

«Специально к юбилею мы провели фотосессию, чтобы показать Зинэтулу Билялетдинова таким, каким многие его никогда не видели. Зинэтула Хайдарыч в полном порядке!» — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

Билялетдинов является олимпийским чемпионом 1984 года, многократным чемпионом мира и Европы и трёхкратным обладателем Кубка Гагарина с казанским «Ак Барсом».