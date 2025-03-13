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«Мы все ученики Хайдярыча». Роман Ротенберг поздравил Билялетдинова с 70-летием

«Мы все ученики Хайдярыча». Роман Ротенберг поздравил Билялетдинова с 70-летием
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил заслуженного тренера России Зинэтулу Билялетдинова с 70-летием. Сегодня, 13 марта, бывший главный тренер сборной России, московского «Динамо» и «Ак Барса» празднует юбилей.

«Поздравляю с юбилеем Зинэтулу Хайдяровича Билялетдинова! Выдающийся игрок и один из лучших тренеров российского хоккея, сильнейший специалист в истории КХЛ. Он очень многое сделал и для «Динамо», и для «Ак Барса», и для сборной России, стал первым российским тренером, приглашённым в НХЛ.

Однажды я сказал, что мы все ученики Хайдярыча, и от своих слов не отказываюсь. Во время работы в сборной России мне посчастливилось быть на собраниях, где выступал Билялетдинов, я видел, как он работает. Это тренер с харизмой и серьёзным опытом. Пример для каждого в профессии.

Символично, что свой первый матч в КХЛ я провёл именно против «Ак Барса» Билялетдинова. Эта игра останется в памяти на всю жизнь. Не было времени формировать команду. Из-за ковида практически весь состав был из «молодёжки», но мы смогли навязать свою игру мощному сопернику. Зинэтула Хайдярович, спасибо вам за всё, что вы сделали для нашего хоккея, сделали для меня лично. Не сомневаюсь, что вы ещё долгие годы будете приносить пользу нашему любимому виду спорта», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

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