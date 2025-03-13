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«Лучшее, что может случиться с хоккеем». Член Зала славы — о погоне Овечкина за Гретцки

«Лучшее, что может случиться с хоккеем». Член Зала славы — о погоне Овечкина за Гретцки
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Член Зала хоккейной славы Люк Робитайл заявил, что мало кто мог подумать, что рекорд легендарного канадского форварда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ будет когда-либо побит. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин близок к установлению нового рекорда, до которого россиянину осталось забросить девять шайб.

«Я могу сказать вам, что 10 или даже восемь лет назад любой, кто играл в эпоху Гретцки, сказал бы: «Я не думаю, что это возможно. У него ни за что не получится побить рекорд. Он может приблизиться, но он не догонит Уэйна». Так что это захватывающе и абсолютно удивительно, что Овечкин достиг такого, и я думаю, что это лучшее, что может произойти с нашей игрой», – цитирует Робитайла пресс-служба НХЛ.

Гретцки побил предыдущий рекорд НХЛ по шайбам (801), который принадлежал Горди Хоу, 23 марта 1994 года. Робитайл ассистировал ему на рекордный 802-й гол.

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