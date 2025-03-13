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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 13 марта

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 13 марта
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Сегодня, 13 марта, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 12-й тур
13 марта 2025, четверг. 10:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Богуш – 03:19     0:2 Несветаев (Пеньковский) – 04:28 (3x3)     0:3 Егор Иванов – 05:20 (3x3)     1:3 Лаврентьев (Елизаров) – 09:16 (3x3)     2:3 Романов (Елизаров) – 12:01 (3x3)     2:4 Бородкин (Шумаков) – 12:23 (3x3)     2:5 Несветаев – 17:28 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 12-й тур
13 марта 2025, четверг. 10:50 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Рыжих (Гриценко) – 00:09 (3x3)     2:0 Мишкин – 03:23     2:1 Анисимов (Павлович) – 07:37 (3x3)     3:1 Елизаров (Лаврентьев) – 09:49 (3x3)     4:1 Елизаров (Лаврентьев) – 13:31 (3x3)     4:2 Лукашевич – 13:43     5:2 Лаврентьев – 16:45 (3x3)     5:3 Лисичкин – 20:44 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 12-й тур
13 марта 2025, четверг. 11:40 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Несветаев – 01:16     0:2 Егор Иванов – 02:00     0:3 Шумаков (Егор Иванов) – 02:23 (3x3)     0:4 Богуш (Акишин) – 03:19 (3x3)     1:4 Меховов (Гиниятуллин) – 04:26 (3x3)     2:4 Чупин (Дегтярёв) – 11:32 (3x3)     2:5 Шумаков – 15:56    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 12-й тур
13 марта 2025, четверг. 12:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Лисичкин (Серафимович) – 01:07 (3x3)     0:2 Слыш (Анисимов) – 04:33 (3x3)     1:2 Чупин (Дегтярёв) – 05:02 (3x3)     2:2 Муравьёв (Дегтярёв) – 08:11 (3x3)     2:3 Павлович (Анисимов) – 10:43 (3x3)     3:3 Меховов (Гиниятуллин) – 14:17 (3x3)     4:3 Меховов (Муравьёв) – 19:15 (3x3)    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

Календарь КХЛ 3х3
Турнарная таблица КХЛ 3х3
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