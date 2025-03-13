«Это неправда». Рантанен опроверг слова Бриндамора о нежелании играть за «Каролину»

Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен заявил, что не отказывался играть за «Каролину Харрикейнз», как ранее заявил главный тренер Род Бриндамор.

«Я видел, как некоторые говорили, что у меня был готов список команд, когда я отправился в «Каролину», но это неправда. Разумеется, для меня было большим шоком покинуть «Колорадо», но я отправился в «Каролину» с открытым умом и старался изо всех сил на льду. Когда надел майку там, я старался изо всех сил и просто решил незадолго до дедлайна, что «Каролина», вероятно, получит от меня больше выгоды, если они меня обменяют. Это будет лучше для их команды, чем если я буду арендован и поеду куда-то играть. Так что это было моё решение.

Я хочу ясно дать понять, что я был непредвзятым в «Каролине» и действительно думал о том, чтобы остаться там. «Колорадо» всегда было тем местом, где я хотел остаться, но понимаю, что это бизнес, и они приняли решение. Я старался изо всех сил в «Каролине», и теперь я в «Далласе», и я так счастлив быть здесь, связанным контрактом на восемь лет с хорошей командой и хорошими тренерами. Я благодарен «Далласу» за доверие ко мне», — цитирует Рантанена пресс-служба НХЛ.

28-летний форвард перешёл из «Каролины» в «Даллас» в обмен на два выбора в первом раунде драфта (2026, 2028), два выбора в третьем раунде (2026, 2027) и нападающего Логана Стэнковена.