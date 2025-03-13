Микко Рантанен поделился ожиданиями от скорого матча с «Колорадо» в Денвере

Нападающий «Даллас Старз» Микко Рантанен поделился ожиданиями от скорого матча с бывшим клубом «Колорадо Эвеланш» в Денвере. Встреча пройдёт вечером 16 марта и начнётся в 22:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это будет странно, конечно. Вы проводите 9-10 лет в одной организации, узнаёте город, а затем происходят изменения, и вам приходится возвращаться туда и играть в гостевой раздевалке, так что всё будет по-другому. Но будет приятно увидеть всех игроков, которых я узнал за эти годы. Это должно быть весело — играть против старых друзей», — цитирует Рантанена пресс-служба НХЛ.

Напомним, по ходу текущего сезона Рантанен был обменян из «Колорадо» в «Каролину». Затем 28-летний форвард перешёл из «Каролины» в «Даллас» в обмен на два выбора в первом раунде драфта (2026, 2028), два выбора в третьем раунде (2026, 2027) и нападающего Логана Стэнковена.