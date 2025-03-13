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Адмирал — Барыс, результат матча 13 марта, счет 4:5 Б, КХЛ 2024-2025

«Барыс» отыгрался с 1:4 в третьем периоде и победил «Адмирал» по буллитам
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Барысом». Встреча завершилась волевой победой казахстанской команды со счётом 5:4 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 5
Б
Барыс
Астана
1:0 Шулак (Завгородний, Шестаков) – 02:30 (5x5)     2:0 Родевальд (Шестаков) – 08:52 (5x4)     3:0 Шэн (Гутик, Дерябин) – 21:28 (5x5)     3:1 Омирбеков (Хохлов) – 26:51 (5x5)     4:1 Гутик (Завгородний, Мишуров) – 28:59 (5x5)     4:2 Симонов (Ляпунов, Логвин) – 42:45 (5x5)     4:3 Рахманов (Бекетаев, Старченко) – 48:56 (5x4)     4:4 Бекетаев (Старченко) – 59:23 (6x4)     4:5 Старченко – 65:00    

На третьей минуте матча счёт открыл защитник «Адмирала» Либор Шулак, которому ассистировали Дмитрий Завгородний и Аркадий Шестаков. Через несколько минут дальневосточная команда удвоила преимущество в счёте благодаря голу Джека Родевальда. В начале второго периода Павел Шэн сделал счёт 3:0. В середине второго периода Алихан Омирбеков и Даниил Гутик обменялись голами. В третьем периоде Семён Симонов и Михаил Рахманов сократили отставание «Барыса» в счёте до минимума. За 37 секунд до конца третьего периода Адиль Бекетаев сравнял счёт и перевёл матч в овертайм, который прошёл без голов. По буллитам победу одержали гости.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Барыс» выиграл один матч у «Адмирала» в текущем сезоне.

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