«Барыс» отыгрался с 1:4 в третьем периоде и победил «Адмирал» по буллитам

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Барысом». Встреча завершилась волевой победой казахстанской команды со счётом 5:4 по буллитам.

На третьей минуте матча счёт открыл защитник «Адмирала» Либор Шулак, которому ассистировали Дмитрий Завгородний и Аркадий Шестаков. Через несколько минут дальневосточная команда удвоила преимущество в счёте благодаря голу Джека Родевальда. В начале второго периода Павел Шэн сделал счёт 3:0. В середине второго периода Алихан Омирбеков и Даниил Гутик обменялись голами. В третьем периоде Семён Симонов и Михаил Рахманов сократили отставание «Барыса» в счёте до минимума. За 37 секунд до конца третьего периода Адиль Бекетаев сравнял счёт и перевёл матч в овертайм, который прошёл без голов. По буллитам победу одержали гости.

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Таким образом, «Барыс» выиграл один матч у «Адмирала» в текущем сезоне.