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На месте КРК «Уралец» в Екатеринбурге построят новый спортивный объект

На месте КРК «Уралец» в Екатеринбурге построят новый спортивный объект
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На месте культурно-развлекательного комплекса «Уралец» в Екатеринбурге РМК построит новый спортивный объект, сообщает «Русская медная компания».

В ближайшее время КРК перейдёт к «Русской медной компании», и здесь будут развивать падел – вид спорта, набирающий популярность. Арену отремонтируют, а инфраструктуру вокруг неё сохранят. Весной вблизи КРК традиционно возведут скейт-парк. Через несколько лет на месте «Уральца» начнётся строительство Дворца единоборств. Сейчас идёт подготовка к его созданию и выбор проектировщика.

Идея нового объекта предполагает организацию арены для единоборств с местами для зрителей, тренировочными площадками, раздевалками, фуд-кортом и другими помещениями. Территория вокруг будущего Дворца единоборств будет включать парк, прогулочные зоны и удобную инфраструктуру. Здесь организуют велодорожки, благоустроят аллею спорта и построят фонтан.

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