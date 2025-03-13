Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Легионер «Авангарда» заявил о желании получить российский паспорт

Легионер «Авангарда» заявил о желании получить российский паспорт
Аудио-версия:
Комментарии

Канадский нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре заявил о желании получить российский паспорт.

28-летний канадец второй сезон выступает в Континентальной хоккейной лиге.

– Вы уже второй год проводите в России. Не пора ли начать учить русский?
– Да, я потихоньку этим занимаюсь. Могу попросить воды или заказать кофе в ресторане, но ничего более. Правда, при этом немного понимаю, что говорят люди.

– Русский кажется вам трудным?
– Да, это очень тяжёлый язык!

– Когда вы выступали за «Адмирал», то в одном из интервью сказали, что не против получить российский паспорт. Что думаете об этом сейчас?
– Я по-прежнему не прочь это сделать. Думаю, что это неплохая опция. Конечно, посмотрим, что произойдёт в следующие несколько недель. Но я полагаю, что это отличная возможность, — заявил Фьоре.

Материалы по теме
Форвард «Авангарда» Фьоре: Ги Буше — страстный человек, настоящий лидер
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android