Легионер «Авангарда» заявил о желании получить российский паспорт

Канадский нападающий «Авангарда» Джованни Фьоре заявил о желании получить российский паспорт.

28-летний канадец второй сезон выступает в Континентальной хоккейной лиге.

– Вы уже второй год проводите в России. Не пора ли начать учить русский?

– Да, я потихоньку этим занимаюсь. Могу попросить воды или заказать кофе в ресторане, но ничего более. Правда, при этом немного понимаю, что говорят люди.

– Русский кажется вам трудным?

– Да, это очень тяжёлый язык!

– Когда вы выступали за «Адмирал», то в одном из интервью сказали, что не против получить российский паспорт. Что думаете об этом сейчас?

– Я по-прежнему не прочь это сделать. Думаю, что это неплохая опция. Конечно, посмотрим, что произойдёт в следующие несколько недель. Но я полагаю, что это отличная возможность, — заявил Фьоре.