Форвард «Сибири» Бутузов присутствует на тренерской скамейке команды в игре с «Амуром»
Поделиться
Сегодня, 13 марта, в Новосибирске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду хабаровский «Амур». После первого периода счёт не открыт — 0:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2-й период
2 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Коротков (Широков) – 22:49 (5x5) 2:0 Андреофф (Бек) – 24:40 (5x5)
На тренерском мостике новосибирского клуба присутствует форвард «Сибири» Владимир Бутузов, который выбыл до конца сезона из-за травмы.
Права на видео принадлежат ХК «Сибирь». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.
Напомним, в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний Бутузов провёл 60 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 14 результативных передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 марта 2025
-
16:26
-
16:08
-
15:50
-
15:25
-
15:05
-
14:30
-
14:06
-
13:45
-
13:25
-
13:00
-
12:30
-
12:05
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:13
-
07:16
-
07:04
-
05:27
-
01:39
- 12 марта 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:25
-
23:10