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Форвард «Сибири» Бутузов присутствует на тренерской скамейке команды в игре с «Амуром»

Форвард «Сибири» Бутузов присутствует на тренерской скамейке команды в игре с «Амуром»
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Сегодня, 13 марта, в Новосибирске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду хабаровский «Амур». После первого периода счёт не открыт — 0:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
2-й период
2 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Коротков (Широков) – 22:49 (5x5)     2:0 Андреофф (Бек) – 24:40 (5x5)    

На тренерском мостике новосибирского клуба присутствует форвард «Сибири» Владимир Бутузов, который выбыл до конца сезона из-за травмы.

Права на видео принадлежат ХК «Сибирь». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний Бутузов провёл 60 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 14 результативных передач.

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