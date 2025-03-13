Форвард «Сибири» Бутузов присутствует на тренерской скамейке команды в игре с «Амуром»

Сегодня, 13 марта, в Новосибирске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду хабаровский «Амур». После первого периода счёт не открыт — 0:0.

На тренерском мостике новосибирского клуба присутствует форвард «Сибири» Владимир Бутузов, который выбыл до конца сезона из-за травмы.

Права на видео принадлежат ХК «Сибирь». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний Бутузов провёл 60 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 14 результативных передач.