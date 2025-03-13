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Владислав Третьяк назвал лучшего российского вратаря

Владислав Третьяк назвал лучшего российского вратаря
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского лучшим российским голкипером.

«Больше всех мне нравится Сергей Бобровский. Он как кошка в воротах, ищет шайбу, он очень подвижный. А вот многие другие голкиперы, ростом под два метра, двигаются мало, они, можно сказать, только закрывают амбразуру своим телом. А Бобровский – это мой стиль, мне он нравится. Он и Василевский, я думаю, эти два наших самых сильных вратаря на сегодня», — приводит слова Третьяка «КП Спорт».

Напомним, ранее Бобровский вошёл в топ-10 вратарей в истории НХЛ по числу побед.

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