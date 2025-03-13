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«Выстрелили себе в ногу». Тамбиев — о поражении от «Барыса» в игре, где «Адмирал» вёл 4:1

«Выстрелили себе в ногу». Тамбиев — о поражении от «Барыса» в игре, где «Адмирал» вёл 4:1
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Барыса» (4:5 Б) во встрече, где дальневосточный клуб вёл 4:1.

«В очередной раз выстрелили себе в ногу. Вся игра была нецелостная. Были хорошие моменты, но сочетались они с плохими действиями. В третьем думали, что матч докатится, дойдёт до победы, что работать для победы не надо, нанесли всего три броска. Соперник, забив второй гол, почувствовал уверенность и перевернул ход встречи. В овертайме задвигались, забегали, но было уже поздно. Обидно и жаль наших болельщиков, что последний домашний матч регулярки так бездарно отдали. Новый хоккейный урок, который мы получили», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

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