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Хоккеисты «Автомобилиста» Голышев, Трямкин, Да Коста пропустят игру с «Торпедо»

Хоккеисты «Автомобилиста» Голышев, Трямкин, Да Коста пропустят игру с «Торпедо»
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Сегодня, 13 марта, в Екатеринбурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 марта 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Перерыв
1 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Кизимов (Филяев, Зборовский) – 14:06 (5x5)    

Отметим, что встречу с «Торпедо» пропустят одни из лидеров «Автомобилиста» — нападающие Анатолий Голышев, Стефан Да Коста и защитник Никита Трямкин.

Состав «Автомобилиста»:

Фото: «Автомобилист»

Состав «Торпедо»:

Фото: «Торпедо»

«Автомобилист» находится на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 81 очко после 63 сыгранных встреч.

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