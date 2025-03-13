Хоккеисты «Автомобилиста» Голышев, Трямкин, Да Коста пропустят игру с «Торпедо»

Сегодня, 13 марта, в Екатеринбурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча на стадионе «УГМК-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Отметим, что встречу с «Торпедо» пропустят одни из лидеров «Автомобилиста» — нападающие Анатолий Голышев, Стефан Да Коста и защитник Никита Трямкин.

Состав «Автомобилиста»:

Фото: «Автомобилист»

Состав «Торпедо»:

Фото: «Торпедо»

«Автомобилист» находится на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 81 очко после 63 сыгранных встреч.