Защитник СКА рассказал, над каким аспектом игры работают армейцы перед Кубком Гагарина

Защитник СКА Дмитрий Юдин заявил, что армейский клуб работает над сокращением количества удалений у команды в преддверии розыгрыша Кубка Гагарина.

«Перед плей-офф важнее разбирать наши ошибки и обращать на них внимание. Игра в неравных составах — это ключевая составляющая в матчах на вылет. Мы прекрасно понимаем, что удаления могут сильно повлиять на исход встреч, поэтому мы и стараемся уменьшать их количество в последних играх», — приводит слова Юдина Metaratings.

Напомним, в следующей встрече регулярки КХЛ СКА на своём льду примет «Сочи». Матч состоится завтра, 14 марта, и начнётся в 19:30 мск.