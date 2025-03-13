Андрей Василевский — в тройке главных претендентов на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил главных претендентов на «Везина Трофи» — приза лучшему голкиперу сезона в НХЛ. Баллы вратарям начислялись путём опроса журналистов с формулой: пять очков за первое место, четыре — за второе и так далее.

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял второе место в рейтинге, набрав 57 очков. Лидером стал Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» (80 очков, 16 первых мест). Отметим, что российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский занял восьмое место с четырьмя очками.

Топ-5 главных претендентов на «Везина Трофи» по версии сайта НХЛ:

1. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс» (80 очков);

2. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг» (57);

3. Логан Томпсон, «Вашингтон Кэпиталз» (48);

4. Джейк Эттингер, «Даллас Старз» (16);

5. Филип Густавссон, «Миннесота Уайлд» (13).